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НОВОСТИ

Прокуратура региона назвала причину прорыва дамбы в Орске

12:15 06.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прорыв дамбы в Орске произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения, сообщает прокуратура региона.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля 2024 г. произошел прорыв дамбы», — сообщило ведомство по результатам проверки соблюдения законодательства при содержании гидротехнического сооружения.

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