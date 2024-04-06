Прокуратура региона назвала причину прорыва дамбы в Орске

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прорыв дамбы в Орске произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения, сообщает прокуратура региона.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля 2024 г. произошел прорыв дамбы», — сообщило ведомство по результатам проверки соблюдения законодательства при содержании гидротехнического сооружения.