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НОВОСТИ

В Орске из зоны подтопления эвакуированы около 2 тыс человек

14:14 06.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 2 тыс. человек эвакуированы из зоны подтопления в городе Орске Оренбургской области. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 320 человек, среди которых 85 детей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

«В ПВР находятся 320 человек в том числе 85 детей. Всего эвакуировано около 2 тыс. человек. Это люди, вывезенные спасателями и кто самостоятельно эвакуировался», — сказала собеседница агентства.

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