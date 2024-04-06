В Оренбурге жителей из зоны подтопления при необходимости будут эвакуировать при участии полиции – мэр Салмин

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители домов в зоне подтопления в Оренбурге будут эвакуированы принудительно при участии полиции, заявил мэр региональной столицы Сергей Салмин в телеграм-канале.

«По последним данным на 15 часов 6 апреля, уровень воды в Урале 855 сантиметров, и она будет прибывать. Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно при участии сотрудников полиции», — написал Салмин.