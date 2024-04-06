В РФ увеличены штрафы за недопуск газовщиков в квартиру и самовольную кстановку газового оборудования

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 500 тыс. рублей за самовольную замену внутридомового или внутриквартирного газового оборудования без вызова специалистов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Размеры штрафов при этом кратно увеличиваются. Для граждан они составят от 5 до 10 тыс. рублей (ранее от 1 до 2 тыс. рублей), для должностных лиц — от 25 до 100 тыс. рублей (ранее от 5 до 20 тыс. рублей), для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей (ранее от 40 до 100 тыс. рублей).

Также Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в пять раз штрафы за отказ пускать в квартиру сотрудников газовых служб. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новым нормам, для физических лиц штраф составит от 5 до 10 тыс. рублей (ранее от 1 до 2 тыс. рублей), для должностных — от 25 до 100 тыс. рублей (ранее от 5 до 20 тыс. рублей), для юридических — от 200 до 500 тыс. рублей (ранее от 40 до 100 тыс. рублей).

Помимо этого, расширяется перечень оснований для допуска газовиков в квартиру