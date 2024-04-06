В зоне подтопления в жилых домах Орска отключена вода для дезинфекции водопровада

17:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подача воды в жилые дома в зоне подтопления Орска прекращена для проведения промывки и дезинфекции данного участка водопровода. 18 человек за двое суток уже обратились за медицинской помощью, 8 госпитализированы с острой кишечной инфекцией, сообщили в пресс-службе Минздрава Оренбургской области.

«Управлением Роспотребнадзора и оперативным медицинским штабом принято решение об отключении подачи воды в домах, находящихся на этом участке, для исключения потребления ее в питьевых целях и возможности проведения промывки и дезинфекции данного участка водопровода. Ограничения касаются нескольких десятков домов, находящихся в районе 2 -го участка», — говорится в сообщении.