Зеленеский хотел бы услышать от Маркона детали обсуждения плана отправки войск на Украину

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но хочет этого и никогда не откажется.

Зеленский сказал, что не может публично сказать: «Да, давайте, армии мира, приезжайте на Украину и воюйте». По его словам, он опасается, что тогда население других стран выступит против и будет настаивать, что «это не их война».

Украинский лидер также заявил, что хочет услышать от президента Франции Эмманюэля Макрона детали о возможности отправки на Украину войск. «Есть один момент: насколько я понимаю, обсуждают, могут ли быть войска [на Украине] в полном смысле этого слова. Если честно, детали обсуждения между Макроном и партнерами я не слышал, я очень хочу услышать [их] от Эмманюэля», — добавил он.