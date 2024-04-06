Зеленеский хотел бы услышать от Маркона детали обсуждения плана отправки войск на Украину
21:25 06.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но хочет этого и никогда не откажется.
Зеленский сказал, что не может публично сказать: «Да, давайте, армии мира, приезжайте на Украину и воюйте». По его словам, он опасается, что тогда население других стран выступит против и будет настаивать, что «это не их война».
Украинский лидер также заявил, что хочет услышать от президента Франции Эмманюэля Макрона детали о возможности отправки на Украину войск. «Есть один момент: насколько я понимаю, обсуждают, могут ли быть войска [на Украине] в полном смысле этого слова. Если честно, детали обсуждения между Макроном и партнерами я не слышал, я очень хочу услышать [их] от Эмманюэля», — добавил он.
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