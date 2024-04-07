Ситуация с подтоплением в окрестностях Оренбурга ухудшается - мэрия
09:25 07.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки прибавил еще 28 см, подтоплено около 1,6 тыс. участков, сообщает мэрия Оренбурга.
В настоящее время уровень реки вблизи города составляет 856 сантиметров при неблагоприятном уровне в 760 см, опасном - в 930 см.
"По состоянию на 9 утра 7 апреля подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений. Ситуация ухудшается. Эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей", - говорится в сообщении.
В пункте временного размещения находятся шесть человек, в том числе один ребенок. В поселке Кузнечном и 20 садовых товариществах СНТ отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточены.
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