Ситуация с подтоплением в окрестностях Оренбурга ухудшается - мэрия

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки прибавил еще 28 см, подтоплено около 1,6 тыс. участков, сообщает мэрия Оренбурга.

В настоящее время уровень реки вблизи города составляет 856 сантиметров при неблагоприятном уровне в 760 см, опасном - в 930 см.

"По состоянию на 9 утра 7 апреля подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений. Ситуация ухудшается. Эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей", - говорится в сообщении.

В пункте временного размещения находятся шесть человек, в том числе один ребенок. В поселке Кузнечном и 20 садовых товариществах СНТ отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточены.