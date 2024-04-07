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Власти Оребургской области ожидают стабилизацию ситуацию с паводками после 20 апреля

14:30 07.04.2024 Источник: Интерфакс

Власти Оренбургской области, основываясь на прогнозах Росгидромета, ожидают пик паводка в ближайшие дни, а стабилизацию ситуации - после 20 апреля, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления - Оренбург и Оренбургский район: Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал. 9 апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля", - говорится в сообщении.

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