Киев грозит расширением географии атак на российские НПЗ
15:55 07.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина хотела бы расширить географию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов телеканалу CNN.
По его информации, Юсов назвал НПЗ объектами военного назначения, отметив, что «их разрушение вполне естественно». «География [ударов] будет расширяться», — утверждал представитель ГУР.
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