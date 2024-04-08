Более 1,5 тыс. домов подтоплено в Оренбурге, рост за сутки — на 188

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 2 тыс. приусадебных участков и более 1,5 тыс. домовладений подтоплено в Оренбурге. За сутки их количество увеличилось на 231 и 188 соответственно, сообщили в мэрии.

«Ситуация во многих территориях, находящихся в поймах Урала и Сакмары, критическая. В настоящее время подтоплено 2 015 приусадебных участков, 1 535 домовладений — за сутки количество увеличилось на 231 и 188 соответственно», — говорится в сообщении.