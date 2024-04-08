В Часовом Яре уничтожена группа боевиков подразделения «Азов»

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа боевиков националистического подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) уничтожена на окраинах Часового Яра, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«На окраинах Часового Яра уничтожена большая группа небезызвестного подразделения „Азов“. Большая их часть находилась в жилой застройке одного из микрорайонов. Уничтожены вместе с опорниками», — сказал он.