В результате ДТП в Самарской области пострадали 26 человек, 2 погибли

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кинельском районе Самарской области увеличилось до 26, госпитализированы 22 человека. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Ранее было известно о 15 пострадавших.

«В результате ДТП два человека погибли, 26 пострадали. Четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека госпитализированы в медицинские учреждения региона. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — отметили в ведомстве.