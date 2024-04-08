0
0
151
НОВОСТИ

В результате ДТП в Самарской области пострадали 26 человек, 2 погибли

09:20 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кинельском районе Самарской области увеличилось до 26, госпитализированы 22 человека. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Ранее было известно о 15 пострадавших.

«В результате ДТП два человека погибли, 26 пострадали. Четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека госпитализированы в медицинские учреждения региона. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — отметили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 08.04.2024
Нефтегазовые доходы бюджета РФ в I квартале выросли на 79,1% — Минфин
0
17
10:05 08.04.2024
Аэродром ВСУ в Криворожской области поражен ночным ударом — подполье
0
62
10:00 08.04.2024
ВСУ разминировали границу для террористов из «Крокуса» - ФСБ
0
84
09:32 08.04.2024
Дефицит бюджета РФ в I квартале предварительно составил 607 млрд руб. — Минфин
0
142
09:05 08.04.2024
В Часовом Яре уничтожена группа боевиков подразделения «Азов»
0
206
09:00 08.04.2024
Более 1,5 тыс. домов подтоплено в Оренбурге, рост за сутки — на 188
0
183
21:53 07.04.2024
Сбер: Внедрение генеративного искусственного интеллекта изменит использование интернета в ближайшие годы
0
697
21:02 07.04.2024
В павильоне Сбера на ВДНХ состоялись мероприятия, посвященные юбилею Рунета
0
591
18:25 07.04.2024
Президент Финляндии: У нас сейчас нет никакого политического диалога с РФ, и я не думаю, что мы можем или должны его вести
0
796
17:30 07.04.2024
Китайская компания получила сертификат на производство пассажирского беспилотника
0
791

Возврат к списку