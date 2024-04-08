Дефицит бюджета РФ в I квартале предварительно составил 607 млрд руб. — Минфин
09:32 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Министерства финансов России, в первом квартале текущего года составил 607 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте министерства.
«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом квартале 2024 года составил 8 719 млрд рублей, что на 53,5% выше объема поступления доходов в первом квартале 2023 года», — говорится в сообщении. Предварительно, объем расходов федерального бюджета по итогам первого квартала 2024 года составил 9 326 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,1%.
«Несколько более ускоренное финансирование расходов в феврале — марте 2024 года в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», — уточнили в Минфине.
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