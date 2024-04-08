Аэродром ВСУ в Криворожской области поражен ночным ударом — подполье

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэродром Долгинцево в Криворожской области, где базировались самолеты Воздушных сил Украины, поражен в ночь на понедельник. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Ночной прилет. Кривой рог, Долгинцево, грохнуло один раз. Тревоги нет», — сказал он, уточнив, что «прилет был в аэродром».