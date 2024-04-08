0
0
173
НОВОСТИ

Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см, достигнув 872 см

10:32 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см, достигнув 872 см. Опасной считается отметка 930 см, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«По информации оренбургского гидрометцентра, на 8:00 (06:00 мск) 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 см. Утром 7 апреля он составлял 856 см. Опасной считается отметка 930 см», — говорится в сообщении. 

Из зоны подтопления эвакуированы 786 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:44 08.04.2024
Стартовал второй этап конкурса Сбера «Цифровой марафон»
0
21
11:32 08.04.2024
Путин рекомендовал проводить в регионах РФ конкурсы «А ну-ка, девушки!»
0
74
11:20 08.04.2024
Глава Минфина Йеллен обеспокоена «негативным эффектом» экономики Китая на США
0
101
11:05 08.04.2024
Нормализация обстановки на реке Урал ожидается не ранее 25 апреля
0
116
11:00 08.04.2024
На Украине заявили, что смогут восстановить только 50% энергоблоков
0
122
10:20 08.04.2024
Нефтегазовые доходы бюджета РФ в I квартале выросли на 79,1% — Минфин
0
173
10:05 08.04.2024
Аэродром ВСУ в Криворожской области поражен ночным ударом — подполье
0
234
10:00 08.04.2024
ВСУ разминировали границу для террористов из «Крокуса» - ФСБ
0
250
09:32 08.04.2024
Дефицит бюджета РФ в I квартале предварительно составил 607 млрд руб. — Минфин
0
264
09:20 08.04.2024
В результате ДТП в Самарской области пострадали 26 человек, 2 погибли
0
266

Возврат к списку