Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см, достигнув 872 см
10:32 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см, достигнув 872 см. Опасной считается отметка 930 см, сообщили в пресс-службе мэрии города.
«По информации оренбургского гидрометцентра, на 8:00 (06:00 мск) 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 см. Утром 7 апреля он составлял 856 см. Опасной считается отметка 930 см», — говорится в сообщении.
Из зоны подтопления эвакуированы 786 человек.
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