Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см, достигнув 872 см

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см, достигнув 872 см. Опасной считается отметка 930 см, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«По информации оренбургского гидрометцентра, на 8:00 (06:00 мск) 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 см. Утром 7 апреля он составлял 856 см. Опасной считается отметка 930 см», — говорится в сообщении.

Из зоны подтопления эвакуированы 786 человек.