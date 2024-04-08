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НОВОСТИ

Нормализация обстановки на реке Урал ожидается не ранее 25 апреля

11:05 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек нормализуется не раньше 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

«Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля», — говорится в сообщении.

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