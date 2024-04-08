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Путин рекомендовал проводить в регионах РФ конкурсы «А ну-ка, девушки!»

11:32 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал по примеру «Уралвагонзавода» проводить в регионах России корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!».

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества „Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф. Э. Дзержинского» по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки! „, — говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки в Свердловскую и Челябинскую области.

Ответственными назначены главы регионов РФ, доклад президент ожидает до 1 ноября 2024 года.

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