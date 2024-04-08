Дрон ВСУ, упавший на кровлю 6-го энергоблока ЗАЭС, обезврежен, детонации заряда не было
18:00 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский дрон-камикадзе, сбитый над Запорожской АЭС (ЗАЭС) и упавший на кровлю 6-го энергоблока, обезврежен, детонация заряда не произошла, сообщается в телеграм-канале ЗАЭС.
«Дрон, упавший на крышу машзала энергоблока № 6, был обезврежен, детонация заряда не произошла. Оборудование и кровля машзала энергоблока не пострадали», — говорится в сообщении.
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