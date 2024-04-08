«Искандер» ВС РФ уничтожил склад тяжелых БПЛА и их производство в Запорожье — МО РФ
21:20 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска уничтожили ударом «Искандера» склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в городе Запорожье — удары по предприятиям ВПК Украины наносятся в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России, сообщили в Минобороны РФ.
«8 апреля с. г. Вооруженными силами Российской Федерации в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“ полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье», — сообщили в ведомстве.
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