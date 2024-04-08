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Сотрудник пинакотеки в Мюнхене тайно вывесил в музее собственную картину

22:00 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник мюнхенской Пинакотеки современности тайно вывесил в этом музее одну из собственных картин, и теперь ему придется иметь дело с правоохранительными органами.

Как сообщило агентство DPA, 51-летний мужчина будет вынужден отвечать по всей строгости закона за нанесение материального ущерба, поскольку при прикреплении картины он просверлил в стене дырки.

Инцидент произошел еще 23 февраля, однако известно СМИ о нем стало только сейчас. Мужчина работал в музее по технической части. Художественное творение несостоявшегося мастера долго в пинакотеке не провисело. «Смотрители немедленно замечают нечто подобное», — приводит агентство слова представителя музея. Другие подробности, в частности, о художественном стиле или мотивах действий мужчины, не приводятся.

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