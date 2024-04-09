Почти 2,5 тыс. человек эвакуированы в Орске из-за паводка

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 2,5 тыс. жителей Орска Оренбургской области, в том числе почти 800 детей, эвакуированы из-за паводка. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«По последним данным, в Орске эвакуированы 2 493 человека, в том числе 797 детей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на утро 9 апреля в городе остаются подтопленными 6 995 жилых домов.