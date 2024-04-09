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НОВОСТИ

В Думе разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России

10:05 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», — сказано в тексте законопроекта.

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