0
0
157
НОВОСТИ

Путин внес в СФ кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда — Клишас

11:05 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин внес на согласование в Совет Федерации кандидатуру замглавы Верховного суда (ВС) РФ Ирины Подносовой для назначения на должность нового председателя суда. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«В Совет Федерации поступило представление президента России В. В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 09.04.2024
Американский «оборонный зонтик» над Европой может скоро закрыться — Боррель
0
36
12:00 09.04.2024
Украина может быть вынуждена ограничить сельское хозяйство для вступления в ЕС — Politico
0
35
11:32 09.04.2024
Доля сторонников приема украинских беженцев в Польше снизилась на треть за 2 года — опрос
0
133
11:20 09.04.2024
Странам G7 потребуется более $10 трлн в течение 10 лет на перевооружение — Bloomberg
0
140
11:00 09.04.2024
Санкции США против Китая из-за России неизбежно повлекут контрмеры — Global Times
0
164
10:32 09.04.2024
Из Харькова тайно эвакуируют предприятия ВПК - Марочко
0
248
10:30 09.04.2024
Чистая прибыль Сбера по РПБУ за 1 квартал 2024 года выросла на 3,9%
0
197
10:20 09.04.2024
Китай и РФ будут противодействовать подрыву глобальных цепочек поставок — глава МИД КНР
0
230
10:05 09.04.2024
В Думе разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России
0
255
10:00 09.04.2024
Шесть человек погибли в ДТП в Рязанской области
0
228

Возврат к списку