Путин внес в СФ кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда — Клишас
11:05 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин внес на согласование в Совет Федерации кандидатуру замглавы Верховного суда (ВС) РФ Ирины Подносовой для назначения на должность нового председателя суда. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«В Совет Федерации поступило представление президента России В. В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — написал сенатор в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 12:05 09.04.2024
- Американский «оборонный зонтик» над Европой может скоро закрыться — Боррель
- 12:00 09.04.2024
- Украина может быть вынуждена ограничить сельское хозяйство для вступления в ЕС — Politico
- 11:32 09.04.2024
- Доля сторонников приема украинских беженцев в Польше снизилась на треть за 2 года — опрос
- 11:20 09.04.2024
- Странам G7 потребуется более $10 трлн в течение 10 лет на перевооружение — Bloomberg
- 11:00 09.04.2024
- Санкции США против Китая из-за России неизбежно повлекут контрмеры — Global Times
- 10:32 09.04.2024
- Из Харькова тайно эвакуируют предприятия ВПК - Марочко
- 10:30 09.04.2024
- Чистая прибыль Сбера по РПБУ за 1 квартал 2024 года выросла на 3,9%
- 10:20 09.04.2024
- Китай и РФ будут противодействовать подрыву глобальных цепочек поставок — глава МИД КНР
- 10:05 09.04.2024
- В Думе разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России
- 10:00 09.04.2024
- Шесть человек погибли в ДТП в Рязанской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать