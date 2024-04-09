Путин внес в СФ кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда — Клишас

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин внес на согласование в Совет Федерации кандидатуру замглавы Верховного суда (ВС) РФ Ирины Подносовой для назначения на должность нового председателя суда. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«В Совет Федерации поступило представление президента России В. В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — написал сенатор в своем телеграм-канале.