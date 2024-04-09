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НОВОСТИ

Доля сторонников приема украинских беженцев в Польше снизилась на треть за 2 года — опрос

11:32 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля жителей Польши, которые одобряют прием украинских беженцев, сократилась на 33% по сравнению с мартом 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра изучения общественного мнения (CBOS), которые приводит портал Interia.pl.

По его данным, 61% опрошенных ответили утвердительно с разной степенью уверенности на вопрос, должна ли Польша принимать беженцев с Украины. 31% участников опроса выступают против этого. Приводимые показатели демонстрируют резкое падение доли поддерживающих прием украинских беженцев поляков за последние 2 года: в марте 2022 года она составляла 94%.

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