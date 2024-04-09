Венгрия сможет получать российский газ и без транзита через Украину — Сийярто
12:32 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия обеспечит свою энергетическую безопасность благодаря газопроводу «Турецкий поток», даже если Украина откажется от транзита российского газа в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в Будапеште на международной конференции по вопросам поставок сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок.
Он назвал сооружение газопровода «Турецкий поток» в числе наиболее удачных и важных энергетических проектов, в которых когда-либо участвовала Венгрия. Сейчас она получает по этому маршруту практически весь объем российского газа по контрактам с «Газпромом». «Если бы его не было, то у нас возникли бы серьезные проблемы», — сказал глава венгерского МИД, напомнив, что Украина не намерена продлевать с «Газпромом» после 2024 года соглашение о транзите по своей территории российского газа в Европу.
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