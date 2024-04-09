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НОВОСТИ

Путин и Токаев обсудили паводковую ситуацию

13:05 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым паводки в приграничных регионах обеих стран. Лидеры договорились активнее сотрудничать в устранении подтоплений, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования», — говорится в сообщении.

Главы государств «договорились дать указания активизировать эту работу», добавили в Кремле.

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