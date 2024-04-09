Путин и Токаев обсудили паводковую ситуацию

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым паводки в приграничных регионах обеих стран. Лидеры договорились активнее сотрудничать в устранении подтоплений, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования», — говорится в сообщении.

Главы государств «договорились дать указания активизировать эту работу», добавили в Кремле.