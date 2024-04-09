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НОВОСТИ

Уволены командующие оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад», сообщил депутат Рады

14:00 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующие оперативными командованиями (ОК) ВСУ «Юг» и «Запад» Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов освобождены от своих должностей. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Командующего ОК „Юг“ Андрея Ковальчука и командующего ОК „Запад“ Сергея Литвинова уволили», — написал он в телеграм-канале.

Гончаренко также сообщил, что командующим ОК «Юг» назначен бывший комбриг 59-й бригады ВСУ полковник Геннадий Шаповалов, а командующим ОК «Запад» стал бригадный генерал Владимир Шведюк, ранее служивший в силах территориальной обороны. Официальные документы об увольнении и назначении командующих пока не опубликованы.

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