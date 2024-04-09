Страны ЕС передадут Украине 167 электрогенераторов в ответ на удары по энергосистеме — ЕК

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС передадут Украине 167 электрогенераторов, в том числе 10 мощных промышленных генераторов, в ответ на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Еврокомиссии.

«После последней волны ударов по энергетической инфраструктуре Украины ЕС в ответ на запрос этой страны быстро мобилизовал экстренную помощь через европейский механизм гражданской обороны, — сообщил он. — Австрия, Германия, Швеция, Нидерланды предоставили Украине в рамках энергетической помощи 157 генераторов разной мощности, Евросоюз также выделил 10 промышленных генераторов суммарной стоимостью 3,7 млн евро из своих запасов».