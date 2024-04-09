Более 10 тыс домов подтоплено в Оренбургской области - МЧС
21:00 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области, с подтопленных территорий эвакуированы 6 555 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Подтоплены более 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. приусадебных участков. С подтопленных территорий эвакуированы 6 555 человек, в том числе 1 597 детей. В пунктах временного размещения находятся 1 589 человек», — сказали в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 19:38 09.04.2024
- Кэмерон заявил о «прогрессе» по вопросу доступа к российским активам и передаче их Украине
- 18:50 09.04.2024
- В Молдавии осенью может пройти референдум о вступлении в ЕС
- 18:40 09.04.2024
- Удары ВСУ по российским нефтезаводам могут отразиться на мировой энергетике – глава Пентагона
- 17:40 09.04.2024
- В тюрьмах США вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину — СВР
- 17:12 09.04.2024
- Украину ждут мрачные перспективы на поле боя на фоне проблем с помощью от США — WP
- 17:00 09.04.2024
- В Ереване не исключили возможность отказа от подписания документа о мире с Баку
- 16:32 09.04.2024
- Страны ЕС потратили 10 млрд евро на компенсации фермерам из-за Украины — ЕК
- 16:12 09.04.2024
- Глава МИД ФРГ признала, что запасы страны по Patriot практически исчерпаны
- 16:00 09.04.2024
- Страны ЕС передадут Украине 167 электрогенераторов в ответ на удары по энергосистеме — ЕК
- 15:32 09.04.2024
- Пик паводка в Орске прошел, в Старом городе уровень воды снизился почти на 1 метр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать