Более 10 тыс домов подтоплено в Оренбургской области - МЧС

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области, с подтопленных территорий эвакуированы 6 555 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Подтоплены более 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. приусадебных участков. С подтопленных территорий эвакуированы 6 555 человек, в том числе 1 597 детей. В пунктах временного размещения находятся 1 589 человек», — сказали в пресс-службе.