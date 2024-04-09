0
0
0
НОВОСТИ

Более 10 тыс домов подтоплено в Оренбургской области - МЧС

21:00 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области, с подтопленных территорий эвакуированы 6 555 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Подтоплены более 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. приусадебных участков. С подтопленных территорий эвакуированы 6 555 человек, в том числе 1 597 детей. В пунктах временного размещения находятся 1 589 человек», — сказали в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:38 09.04.2024
Кэмерон заявил о «прогрессе» по вопросу доступа к российским активам и передаче их Украине
0
199
18:50 09.04.2024
В Молдавии осенью может пройти референдум о вступлении в ЕС
0
268
18:40 09.04.2024
Удары ВСУ по российским нефтезаводам могут отразиться на мировой энергетике – глава Пентагона
0
296
17:40 09.04.2024
В тюрьмах США вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину — СВР
0
333
17:12 09.04.2024
Украину ждут мрачные перспективы на поле боя на фоне проблем с помощью от США — WP
0
405
17:00 09.04.2024
В Ереване не исключили возможность отказа от подписания документа о мире с Баку
0
404
16:32 09.04.2024
Страны ЕС потратили 10 млрд евро на компенсации фермерам из-за Украины — ЕК
0
390
16:12 09.04.2024
Глава МИД ФРГ признала, что запасы страны по Patriot практически исчерпаны
0
413
16:00 09.04.2024
Страны ЕС передадут Украине 167 электрогенераторов в ответ на удары по энергосистеме — ЕК
0
392
15:32 09.04.2024
Пик паводка в Орске прошел, в Старом городе уровень воды снизился почти на 1 метр
0
417

Возврат к списку