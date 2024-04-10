Россиянин приговорен к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома в Липецке
09:32 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании признал 19-летного жителя Липецкой области Всеволода Куликова виновным в покушении на госизмену, в попытке поджога части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Легион „Свобода России“. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, молодого человека приговорили к 9 годам лишения свободы.
«На выездном заседании в Липецке судья 2-го Западного окружного военного признал Всеволода Алексеевича Куликова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на госизмену в виде перехода на сторону противника), ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта) и ч.1 ст. 205.1 (вовлечение лица к участию на территории Украины в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ). Путем частичного сложения наказаний подсудимому окончательно назначено 9 лет лишения свободы, из которых 3 года он должен будет отбыть в тюрьме, а остальные 6 лет в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы без штрафа», — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
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