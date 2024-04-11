В Оренбурге подтоплено более 3,6 тыс. дворовых территорий и более 2 тыс. домовладений

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3,6 тыс. дворовых территорий и более 2 тыс. домовладений подтоплены в Оренбурге. Об этом сообщил глава города Сергей Салмин в ходе пресс-подхода.

«На сегодняшний день больше 3,6 тыс. дворовых территорий подтоплено и больше 2 тыс. домовладений. Ситуация остается сложной, напряженной», — сообщил Салмин.