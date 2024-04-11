Верховная рада приняла скандальный закон об ужесточении мобилизации на Украине
11:00 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации на Украине, вызвавший ранее череду скандалов и споров в обществе. Трансляцию заседания парламента вел на своем YouTube-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
За предложенный к рассмотрению текст проголосовали 283 депутата, против — 21, воздержались — 15. Таким образом, закон был принят простым большинством голосов.
Основное содержание документа — ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение, уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Как ожидается, это приведет к тому, что мобилизованы будут сотни тысяч украинцев. По оценкам издания «Страна», мобилизационный потенциал Украины составляет около 700 тыс. человек. Ранее власти говорили о необходимости мобилизовать примерно 500 тыс. человек, хотя позднее уточняли, что эта цифра будет несколько снижена.
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