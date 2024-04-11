Удар нанесен по Трипольской ТЭС на Украине, заявили в подполье

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удар нанесен по одной из крупнейших ТЭС на Украине — Трипольской. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«В Киевской области попали в энергообъект», — написал он в своем телеграм-канале, отметив, что речь идет о Трипольской ТЭС.