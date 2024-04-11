ПВО ВСУ в Николаеве не смогла сбить «Герани» в ночь на четверг — подполье

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские системы ПВО не смогли сбить БПЛА «Герань», которые в ночь на четверг атаковали объекты в Николаеве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель подполья Сергей Лебедев.

«ПВО работала сначала [в районе] Кульбакино — [завод] „Зоря“, не сбили ничего, „Герань“ пролетела район площади Победы, пошла в сторону судоремонтного [завода], там ПВО <…> стоит, она тоже работала — и все мимо», — привел Лебедев слова местных представителей сопротивления.