Атаку на Тендровской косе совершил спецназ Украины, курируемый морской пехотой Британии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атаку на Тендровскую косу в Херсонской области совершил спецназ Украины, курируемый подразделением морской пехоты Великобритании. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Деятельность указанного центра ССО (сил специальных операций) ВСУ курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service, SBS), что свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт», — сообщили в ЦОС.

Взятый в плен участник атаки украинских диверсантов Евгений Горин, 1985 года рождения, «предоставил подробные сведения о прохождении диверсионной подготовки на базе 5-RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й „железной“ дивизии — единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)», — отметили в ФСБ.

«Также он дал показания о разработке британскими инструкторами и проведении ССО ВСУ диверсии на буровой вышке МСП-17 (месторождение „Штормовое“ в Черном море) с целью захвата технических средств сопровождения полетов беспилотных летательных аппаратов ВС РФ», — отметили в ФСБ. По словам Горина, при штурме МСП-17 интересующего британцев оборудования украинскими диверсантами не обнаружено. Расположенная на платформе станция связи была подорвана.

«Таким образом, в ходе работы по противодействию диверсионно-разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств получены свидетельства военнослужащего украинского спецподразделения Горина Е. Б., непосредственного участника событий о прямой вовлеченности британских спецподразделений (SBS) в разработку акций, направленных против безопасности России, а также подготовку на территории Великобритании непосредственных исполнителей», — подчеркнули в ЦОС.