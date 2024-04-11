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ВСУ за сутки потеряли до 520 военных на донецком направлении — МО РФ

14:00 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 520 военнослужащих, 3 бронетранспортера и 4 автомобиля на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, 3 бронетранспортера и 4 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 и 105-мм пушка М119 производства США, 152-мм орудие „Мста-Б“, 122-мм самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, а также две станции радиоэлектронной борьбы „Нота“, — говорится в сообщении ведомства.

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