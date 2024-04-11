Планы Киева атаковать Крымский мост доказывают правильность начала СВО — Песков
14:32 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления украинского руководства о планах организовать новое контрнаступление, в ходе которого разрушить Крымский мост, доказывают верность принятого Россией решения о начале спецоперации на Украине. Такое заявление сделал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации, тем самым лишний раз демонстрируя свою сущность и тем самым доказывая для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции», — прокомментировал Песков заявления украинского президента Владимира Зеленского.
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