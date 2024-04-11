Франция закупила у России СПГ больше всех в Европе с начала года — Politico

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) за первые три месяца 2024 года из России во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на Аналитический центр исследований энергетики и чистоты воздуха.

Согласно его данным, с начала года Париж заплатил Москве более 600 млн. евро, что вызвало критику и призывы сократить закупки со стороны других европейских стран. Франция настаивает на том, что часть этого газа она поставляет в другие страны Европы, и что она связана с Россией долгосрочными контрактами, из которых юридически сложно выйти.