Франция закупила у России СПГ больше всех в Европе с начала года — Politico
15:12 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) за первые три месяца 2024 года из России во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на Аналитический центр исследований энергетики и чистоты воздуха.
Согласно его данным, с начала года Париж заплатил Москве более 600 млн. евро, что вызвало критику и призывы сократить закупки со стороны других европейских стран. Франция настаивает на том, что часть этого газа она поставляет в другие страны Европы, и что она связана с Россией долгосрочными контрактами, из которых юридически сложно выйти.
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