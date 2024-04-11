Долгосрочные вклады составляют всего 3% от общего объема средств физлиц в банках — ЦБ
16:00 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вклады сроком свыше трех лет в РФ практически не привлекаются — их всего 3% от средств физлиц в банках. Об этом говорится в докладе Банка России.
«Средства физических лиц являются одним из основных источников фондирования для банков (27% всех пассивов). Однако сейчас 84% из них размещены на срок до одного года, в том числе около 34% на вкладах „до востребования“, текущих и накопительных счетах. Вкладов сроком от одного года до трех лет мало (13%), и они в основном размещаются на срок до двух лет. Долгосрочные вклады сроком свыше трех лет практически не привлекаются — их всего 3% от средств физических лиц», — отмечается в докладе.
НОВОСТИ
- 16:12 11.04.2024
- РФ в феврале стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай — ОПЕК
- 15:52 11.04.2024
- Сбер: Больше 4000 бизнес-клиентов уже используют возможности GigaChat
- 15:32 11.04.2024
- Израиль в разгар войны в секторе Газа готовится к вызовам на других аренах — Нетаньяху
- 15:12 11.04.2024
- Франция закупила у России СПГ больше всех в Европе с начала года — Politico
- 15:00 11.04.2024
- Трамп не изменил позицию по помощи Киеву после разговора с Кэмероном — CNN
- 14:52 11.04.2024
- Фонды «Золото» и «Новые возможности» УК «Первая» оказались в топе по доходности по итогам марта
- 14:32 11.04.2024
- Планы Киева атаковать Крымский мост доказывают правильность начала СВО — Песков
- 14:12 11.04.2024
- Аланды после вступления Финляндии в НАТО останутся демилитаризованной зоной
- 14:00 11.04.2024
- ВСУ за сутки потеряли до 520 военных на донецком направлении — МО РФ
- 13:32 11.04.2024
- Венгрия опасается, что НАТО будет участвовать в конфликте с РФ на стороне Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать