Долгосрочные вклады составляют всего 3% от общего объема средств физлиц в банках — ЦБ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вклады сроком свыше трех лет в РФ практически не привлекаются — их всего 3% от средств физлиц в банках. Об этом говорится в докладе Банка России.

«Средства физических лиц являются одним из основных источников фондирования для банков (27% всех пассивов). Однако сейчас 84% из них размещены на срок до одного года, в том числе около 34% на вкладах „до востребования“, текущих и накопительных счетах. Вкладов сроком от одного года до трех лет мало (13%), и они в основном размещаются на срок до двух лет. Долгосрочные вклады сроком свыше трех лет практически не привлекаются — их всего 3% от средств физических лиц», — отмечается в докладе.