0
0
38
НОВОСТИ

Долгосрочные вклады составляют всего 3% от общего объема средств физлиц в банках — ЦБ

16:00 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вклады сроком свыше трех лет в РФ практически не привлекаются — их всего 3% от средств физлиц в банках. Об этом говорится в докладе Банка России.

«Средства физических лиц являются одним из основных источников фондирования для банков (27% всех пассивов). Однако сейчас 84% из них размещены на срок до одного года, в том числе около 34% на вкладах „до востребования“, текущих и накопительных счетах. Вкладов сроком от одного года до трех лет мало (13%), и они в основном размещаются на срок до двух лет. Долгосрочные вклады сроком свыше трех лет практически не привлекаются — их всего 3% от средств физических лиц», — отмечается в докладе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 11.04.2024
РФ в феврале стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай — ОПЕК
0
58
15:52 11.04.2024
Сбер: Больше 4000 бизнес-клиентов уже используют возможности GigaChat
0
91
15:32 11.04.2024
Израиль в разгар войны в секторе Газа готовится к вызовам на других аренах — Нетаньяху
0
125
15:12 11.04.2024
Франция закупила у России СПГ больше всех в Европе с начала года — Politico
0
164
15:00 11.04.2024
Трамп не изменил позицию по помощи Киеву после разговора с Кэмероном — CNN
0
191
14:52 11.04.2024
Фонды «Золото» и «Новые возможности» УК «Первая» оказались в топе по доходности по итогам марта
0
168
14:32 11.04.2024
Планы Киева атаковать Крымский мост доказывают правильность начала СВО — Песков
0
228
14:12 11.04.2024
Аланды после вступления Финляндии в НАТО останутся демилитаризованной зоной
0
259
14:00 11.04.2024
ВСУ за сутки потеряли до 520 военных на донецком направлении — МО РФ
0
261
13:32 11.04.2024
Венгрия опасается, что НАТО будет участвовать в конфликте с РФ на стороне Украины
0
310

Возврат к списку