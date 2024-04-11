РФ в феврале стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай — ОПЕК
16:12 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия по итогам февраля 2024 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию. Такие данные приводятся в апрельском отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).
По данным организации, в феврале Россия обеспечила 21% от общего объема импорта нефти Китаем против 20% месяцем ранее. На Саудовскую Аравию пришлось 16% поставок, на Ирак — 11% и на Малайзию — почти 11%. В целом импорт нефти Китаем, по оценке ОПЕК, в феврале вырос на 7% к январю и составил 11,1 млн баррелей в сутки (б/с).
Согласно данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, в Индии Россия обеспечила в феврале 33% поставок нефти от общего объема импорта страны. Ирак обеспечил 17% поставок нефти, а Саудовская Аравия — 19%.
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