Венгерские компании продолжат работу в РФ, экспорт превысил $1 млрд — Сийярто
16:32 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгерские компании намерены продолжать работать в России в тех отраслях, которые не затронуты санкциями. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, встретившийся в Будапеште с руководителями национальных компаний, присутствующих на российском рынке.
«В прошлом году объем нашего экспорта в Россию превысил $1 млрд, и присутствие крупнейших венгерских компаний MOL, OTP и Richter в России должно дать другим венгерским компаниям чувство уверенности», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.
Сийярто отметил, что венгерские компании из «фармацевтической, пищевой, водной, медицинской, строительной и сельскохозяйственной отраслей выразили намерение» продолжить эту работу, а «правительство оказывает им всю необходимую для этого поддержку». Министр сопроводил публикацию фотографиями со встречи с руководителями компаний.
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