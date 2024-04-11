Тестовая полезная нагрузка успешно выведена на орбиту носителем «Ангара А5» и блоком «Орион»

19:06 Источник: Интерфакс

Разгонный блок "Орион", запущенный в четверг ракетой-носителем "Ангара-А5" с космодрома Восточный, вывел на геостационарную орбиту испытательную полезную нагрузку, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня разгонный блок "Орион", запущенный первой ракетой-носителем "Ангара-А5" с космодрома Восточный, доставил на геостационарную орбиту испытательную полезную нагрузку. Отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур" с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный полностью выполнена.