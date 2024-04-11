Путин по теме встречи по Украине в Швейцарии: Было бы смешно, если бы не было так грустно
21:45 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии, куда не позвали РФ. Глава государства сегодня проводит переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то», — сказал Путин.
Он добавил: «Говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали. И говорят, что мы отказываемся». «Было бы смешно, если бы не было так грустно», — отметил президент РФ.
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