Путин по теме встречи по Украине в Швейцарии: Было бы смешно, если бы не было так грустно

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии, куда не позвали РФ. Глава государства сегодня проводит переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то», — сказал Путин.

Он добавил: «Говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали. И говорят, что мы отказываемся». «Было бы смешно, если бы не было так грустно», — отметил президент РФ.