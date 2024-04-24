Через сайт госуслуг стало возможным подать жалобу в прокуратуру РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Функция подачи жалобы в прокурорские органы РФ появилась на сайте госуслуг, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Буквально вчера заработала система и мы синхронизировали свои программы, поэтому через сайт госуслуг тоже можно обратиться в органы прокуратуры», — сказал он, отвечая на вопрос сенаторов в Совете Федерации.

Краснов уточнил, что в прокуратуру можно обратиться через сайт ведомства или мобильное приложение для смартфона.