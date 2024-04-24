Через сайт госуслуг стало возможным подать жалобу в прокуратуру РФ
13:00 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Функция подачи жалобы в прокурорские органы РФ появилась на сайте госуслуг, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
«Буквально вчера заработала система и мы синхронизировали свои программы, поэтому через сайт госуслуг тоже можно обратиться в органы прокуратуры», — сказал он, отвечая на вопрос сенаторов в Совете Федерации.
Краснов уточнил, что в прокуратуру можно обратиться через сайт ведомства или мобильное приложение для смартфона.
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