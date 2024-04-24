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НОВОСТИ

РФ не меняет позиции по «санитарной зоне» на Украине для защиты от ракет — Песков

13:20 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия придерживается озвученной президентом РФ Владимиром Путиным концепции создания на Украине «санитарной зоны» для защиты от дальнобойных ракет. Это подтвердил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В этом плане ничего не меняется», — ответил он на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что вопрос борьбы с поставляемым Украине дальнобойным ракетным оружием и возможным ударам по местам его скопления «больше относится к компетенции <…> вооруженных сил». «Мы не компетентны что-либо говорить на этот счет», — указал Песков.

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