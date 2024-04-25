США не объявляли о поставке Украине ракет ATACMS по просьбе Киева — Пентагон
09:20 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские власти не объявляли о передаче Украине тактических ракет ATACMS по просьбе Киева. Об этом сообщили ТАСС в Пентагоне в ответ на просьбу прокомментировать информацию о необъявленных ранее поставках таких ракет Украине.
«В то время мы не объявляли, что предоставляем Украине этот новый вид вооружений, чтобы сохранить оперативную безопасность Украины по ее просьбе», — заявил представитель Министерства обороны США. Он переадресовал все вопросы о потенциальном применении ATACMS украинской стороне, поскольку, по его словам, «они сами должны отвечать за свои военные операции».
В Пентагоне отметили, что президент США Джо Байден приказал поставить Киеву ракеты большой дальности в феврале. «Они начали поставляться в рамках пакета военной помощи, о котором мы объявили 12 марта, и прибыли на Украину в этом месяце», — рассказали в ведомстве. Представитель Пентагона утверждал, что ATACMS были поставлены сугубо «для использования на суверенной территории Украины».
Ранее на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден распорядился в феврале нынешнего года передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS, они были поставлены в марте.
В феврале телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщила, что США планируют передать Украине тактические ракеты с дальностью полета до 300 км для ударов по Крыму.
НОВОСТИ
- 10:20 25.04.2024
- Из стандарта лечения ОРВИ исключили антибиотики
- 10:05 25.04.2024
- На Украине более 90% компаний заявили о дефиците кадров
- 10:00 25.04.2024
- На активы и счета Иванова и его семьи наложен арест
- 09:32 25.04.2024
- Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
- 09:05 25.04.2024
- Хуситы атаковали два коммерческих судна и американский эсминец
- 09:00 25.04.2024
- ЗРК С-300 и другие средства обеспечивают купол ПВО над Запорожской областью — Минобороны
- 23:00 24.04.2024
- Россия применила право вето на резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе
- 22:35 24.04.2024
- Администрация США рассчитывает, что выделенных денег Украине хватит до конца года
- 22:17 24.04.2024
- В Белом доме подтвердили отправку Киеву ракет ATACMS в марте этого года
- 20:42 24.04.2024
- Глава Верховного суда РФ заявила, что глобальные изменения в судебной системе страны уже произошли ранее
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать