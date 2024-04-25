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США не объявляли о поставке Украине ракет ATACMS по просьбе Киева — Пентагон

09:20 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти не объявляли о передаче Украине тактических ракет ATACMS по просьбе Киева. Об этом сообщили ТАСС в Пентагоне в ответ на просьбу прокомментировать информацию о необъявленных ранее поставках таких ракет Украине.

«В то время мы не объявляли, что предоставляем Украине этот новый вид вооружений, чтобы сохранить оперативную безопасность Украины по ее просьбе», — заявил представитель Министерства обороны США. Он переадресовал все вопросы о потенциальном применении ATACMS украинской стороне, поскольку, по его словам, «они сами должны отвечать за свои военные операции».

В Пентагоне отметили, что президент США Джо Байден приказал поставить Киеву ракеты большой дальности в феврале. «Они начали поставляться в рамках пакета военной помощи, о котором мы объявили 12 марта, и прибыли на Украину в этом месяце», — рассказали в ведомстве. Представитель Пентагона утверждал, что ATACMS были поставлены сугубо «для использования на суверенной территории Украины».

Ранее на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден распорядился в феврале нынешнего года передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS, они были поставлены в марте.

В феврале телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщила, что США планируют передать Украине тактические ракеты с дальностью полета до 300 км для ударов по Крыму.

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