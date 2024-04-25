С конца февраля 2022 года из Харькова уехало около 40% населения — Ганчев
14:32 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 40% населения Харькова уехало из города с конца февраля 2022 года. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Около 60% от того населения, которое было на начало СВО, то есть на февраль 2022 года [осталось в городе]. На начало СВО это было под 2 миллиона [жителей], на сегодняшний день примерная цифра составляет 1,2-1,3 миллиона», — сказал он в эфире Первого канала.
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