The Economist: Новые поставки оружия не смогут полностью устранить российское преимущество в огневой мощи
19:30 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нового пакета помощи США будет мало, чтобы нивелировать преимущество, которое Россия имеет в конфликте на Украине. Об этом пишет британский журнал The Economist.
«Новые поставки оружия не смогут полностью устранить российское преимущество в огневой мощи. Благодаря своему огромному населению и нефтяным богатствам России также проще привлекать новых солдат. Поэтому вероятно, что Украина так и останется в невыгодном для себя положении, не имея возможности осуществлять наступательные операции, — отмечает издание. — Кроме того, неопределенность по поводу дальнейшей западной помощи никуда не денется. Америка может стать значительно менее дружественной по отношению к Украине после ноябрьских президентских выборов и выборов в Конгресс».
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