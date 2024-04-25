Греция не собирается отдавать Украине свои средства ПВО
22:40 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Греция не будет передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot или С-300. Об этом сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Skai.
Отвечая на вопрос, намерено ли правительство передать Киеву американские ЗРК Patriot или российские С-300, Мицотакис заявил, что Афины этого делать не будут. «Позвольте мне объяснить это немного подробнее. Греция поддерживала Украину разными способами, в том числе оборонными материалами, — сказал премьер. — Но мы с самого начала заявляли, что не можем предоставить системы вооружения, которые имеют решающее значение для нашего потенциала сдерживания».
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