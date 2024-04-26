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Власти США готовятся заключить контракты на $6 млрд на поставку оружия Украине — Politico

09:05 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон готовится заключить с американскими фирмами контракты на сумму $6 млрд на поставку вооружений и оборудования на Украину. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, таким образом американская администрация вносит «последние штрихи» в один из крупнейших пакетов помощи Киеву, о котором может быть объявлено в пятницу. В него, по словам источников, войдут системы ПВО Patriot, артиллерийские снаряды, беспилотники, средства противодействия БПЛА и ракеты класса «воздух — воздух».

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